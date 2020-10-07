Kazakistan memurlara ve aile üyelerine hediye vermeyi yasakladı

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kassym-Zhomart Tokayev, “Kazakistan Cumhuriyeti'nin Yolsuzlukla Mücadele Konularında Bazı Yasama Yasalarında Değişiklik ve İlaveler Hakkında Yasayı” imzaladı.

Akorda haber sitesinini bildirdiğine göre, Kanun, Devlet Başkanının operasyonel arama faaliyetleri veya mahkeme öncesi soruşturma yürüten görevlilerin kışkırtıcı eylemleri için katı sorumluluk tesis etme talimatlarını uygulamayı amaçlamaktadır.

Kanun, bağışçı lehine eylemler için devlet memurlarına ve aile üyelerine hediyeler, maddi ödüller ve hizmet sunulması konusunda tam bir yasak getirmektedir.

Yasaya uygun olarak, yolsuzlukla mücadele mevzuatı, devlet bütçesinden finanse edilen projelerin satın alınması ve uygulanması konusunda yarı kamu sektörü konularında kilit kararlar alan kişilere genişletilmiştir.

Ayrıca, yasa, bir kuruluştaki akrabaların ortak çalışmasına ilişkin belirli sorunları çözmeyi, yolsuzluk suçları hakkında bilgi vermeyi, yolsuzlukla mücadele hizmeti çalışanları için konut ödemelerini, yarı kamu sektörü konularında uyum hizmetleri oluşturmayı ve diğerlerini hedefleyen normlar sağlar.

.kaynak: Central Asia