Kazakistan normale döndü

Kazakistan’da protestolar sona erdi, sükunet sağlandı. Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü Barış Güçleri, ülkeden çekilmeye devam ediyor. Çekilmenin 19 Ocak’ta tamamlanması bekleniyor.

Kazakistan'da baş gösteren olaylar üzerine Cumhurbaşkanı Tokayev'in davet ettiği Barış Gücü askerleri, durumun normale dönmesi üzerine 13 Ocak’ta ülkeden çekilmeye başladı.



Bu kapsamda, Belarus askerlerinin bulunduğu 10 uçak 14 Ocak’ta Kazakistan'dan ayrıldı.

Ermenistan, Tacikistan ve Kırgızistan askerleri de askeri nakliye uçaklarıyla ülkelerine döndü.



Rus güçlerinin Kazakistan'dan ayrılma takvimi ise 19 Ocak'ta tamamlanacak.

Kaynak: TRT Haber