Kazakistan Rusya ortaklığı helikopterler üretilecek

Kazakistan Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayisi Bakanlığının "Kazakhstan Engineering" şirketi, Kazak ve Rus şirketleriyle ülkede Mi-8AMT ve Mi-171 helikopterlerinin üretilmesine ilişkin anlaşma imzaladı.

Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayisi Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Kazakhstan Engineering", "Aviaremontnıy Zavod" (uçak onarım fabrikası) ve Rusya'nın "Rosteh" devlet şirketine bağlı "Rusya helikopterleri" firmaları arasında Mi-8AMT ve Mi-171 tipi helikopterlerin üretimiyle ilgili anlaşma imzalandığı belirtildi.

Helikopter üretimi ve adaptasyonunun "Aviaremontnıy Zavod" şirketinin üretim alanlarında yapılacağı ifade edilen açıklamada, söz konusu şirketin Kazakistan'da bu tip helikopterlerin güvenli çalışmasının sağlanması konularında yetkili olduğu kaydedildi.

Açıklamada, "Aviaremontnıy Zavod" şirketinin Mi-8/17/171 tipi helikopterlerin onarım, modernizasyon ve teknik bakımı için yerel ve uluslararası kurumların sertifikalarına sahip olduğuna işaret edildi.

Kazakistan'da ağır helikopter üretim teknolojisinin ilk kez uygulanacağı vurgulanan açıklamada, helikopter üretiminin başlatılmasının yerel savunma ve sanayi sistemi, sivil helikopter sanayisi ve eğitim üslerinin geliştirilmesine önemli ölçüde katkı sağlayacağı belirtildi.

Ülkede Mi-8AMT ve Mi-171 helikopterlerinin ana müşterileri arasında devlet kurumları ve havacılık şirketleri yer alıyor.

Kaynak: AA