Kazakistan, Türkiye’ye kurtarma ve sağlık ekipleri gönderecek

Kazakistan, Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’in talimatıyla kısa zamanda Türkiye’nin depremden etkilenen bölgelerine kurtarma ve sağlık ekipleri gönderecek.

Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Tokayev’in hükümete, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,7 büyüklüğündeki depremin sonuçlarının üstesinden gelmek amacıyla Türkiye’ye acil yardım sağlama talimatı verdiği bildirildi.

Açıklamada, “Dışişleri ve Acil Durumlar bakanlıkları aracılığıyla Türk makamlarıyla temas kuruldu. Kısa zamanda Türkiye’nin talebi üzerine Kazak kurtarıcılar ve doktorlar afetten etkilenen bölgelere ulaşacak.” ifadesi yer aldı.