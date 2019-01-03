2019 yıl 1 Ocak tarihinden itibaren, Kazakistan üniversitelerinde açık öğretim iptal ediliyor. Üniversitelere yılda sadece iki kez uğrayarak, sınavları vererek diploma almak çok yakında tarih olacak.

Gazeteci Gulnara Hasan’a göre, bu tür önlemlerle Milli Eğitim Bakanlığı eğitim kalitesini arttırmayı amaçlamaktadır. Dışarıdan eğitim görenler yüksek eğitim programı toplam hacminin yalnızca yüzde 65 'ini kapsıyor. Uzmanlar bu tür bir eğitimin ne kadar kaliteli olduğu konusunu her zaman tartışmışlardır. Uzmanlar zayıf bir eğitimin ülkenin ulusal güvenliği için bir tehdit olduğunu öne sürüyor. Avrupa Hukuku ve İnsan Hakları Uzman Enstitüsü müdürü Marat Bashimov’a göre de böyle eğitim topluma zarar verir.

Açık öğretime alternatif olarak, part time yani uygun zamana göre eğitim verilecek. Bu eğitim esnek bir program üzerine kurulur: akşamları ve hafta sonları ders programları düzenlenir ve çalışan insanlar ona katılma imkanı bulurlar.

Kazakistan Cumhuriyeti Eğitim ve Bilim Bakan Yardımcısı Askhat Aymagambetov konuyu şöyle özetledi:

Biz uygun zamanlı eğitim usulünün gerekli olduğunu görüyoruz. İhtiyacı olan vatandaşlar var, çünkü farklı durumlar var. Yeni eğitim tarzını düzenleyen çerçeve hazırlanmaktadır. Uygun zamanlı eğitim verilecek, ancak bazı ayarlamalar yapılacak. Öncelikle, devletin zorunlu eğitim standardına göre, kesinlikle yüzde 65'i değil, ilgili program kapsamında talebelere yüzde 100 eğitim verilecek. İkincisi, uzaktan yönetilen verimli teknolojileri kullanacağız. Bunun için özel bir proctor sistemi geliştirmemiz gerekiyor. Pazar açıkça ortaya koydu, artık diploma kültü geçiyor. Profesyonel bir eğitim ile aranan bir uzman olabilir ve iyi para kazanabilirsiniz. Üniversiteler de yeni denemeyle karşı karşıya. Onlar artık birbirleri ile değil, profesyonel eğitim merkezlerimiz ve sertifikasyon programlarıyla rekabet etmek zorunda kalacak. Örneğin, muhasebe meslek kursları, denetçi ve dil programları kursları onlarla yarışa girecektir.



Kaynak: www.dunyabulteni.net