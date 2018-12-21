Kazakistan ve Özbekistan arasında

Kazinform haber ajansına göre, Özbekistan Devlet Turizm Komitesi Başkan Yardımcısı Ulugbek Kasımhodjayev, gazetecilere yaptığı açıklamada, Schengen tipi vizenin Orta Asya versiyonu "İpek Vize"yi şubattan itibaren uygulamayı planladıklarını ifade etti.

Uygulamanın amacının Orta Asya'ya turist çekmek ve bölgeyi popülerleştirmek olduğunu dile getiren Kasımhodjayev, projenin Kazakistan ve Özbekistan tarafından onaylandığını, geriye sadece teknik detaylar ve ekipman konularının kaldığını duyurdu.

Kasımhodjayev, uygulamaya Kırgızistan ve Tacikistan'ın da ilgi duyduğunu, Kazakistan'ın projeye Azerbaycan ile Türkiye'yi katmayı planladığını kaydetti.

Kazakistan Senatosu Uluslararası İlişkiler, Savunma ve Güvenlik Komitesi Başkanı Dariga Nazarbayeva, bölgeye turist çekmek amaçlı "İpek Vize"yi hayata geçirmeyi haziranda Özbekistan'a önermişti.

Kaynak: AA

