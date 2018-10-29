Kazakistan ve Ukrayna iade anlaşması imzaladı

Ukrayna ve Kazakistan arasında suçluların iadesi anlaşması imzalandı

Kazakistan ve Ukrayna iade anlaşması imzaladı

29 Ekim'de biraraya gelen Astana'da Kazakistan Savcısı Kaymakam Kozhamzharov ve Ukrayna Adalet Bakanı Pavlo Petrenko, cezai konularda ve suçluların iadesi konusunda karşılıklı adli yardım anlaşması imzaladı.

Resmi açıklamaya göre, anlaşmaya göre her iki ülke cezai kovuşturma için kişileri iade edecek.

İmza törenin tamamlanmasının ardından Savcılık Genel Sekreteri tarafından Hukuk Uygulama Hizmetleri Merkezi'nin faaliyetleri ile Bakanlığın uyguladığı cezai ve idari yasal işlemlerin sayısallaştırılmasına yönelik projeler yabancı meslektaşlarına sunuldu.

Kazakistan'ın hükümlü suçlularının iadesi ve transferi alanında yaklaşık 60 ikili uluslararası anlaşma imzaladığı belirtildi.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

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