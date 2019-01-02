Kazakistan'da, emekli maaşlarına Ocak 2019’dan itibaren zam

Kazakistan'da 2019 yılının Ocak ayından başlayarak emekli maaşlarına yeni bir düzenleme yapılacağı ve yeni değerlendirmelere göre emeklilere maaş ödeneceği bildirildi.

Kazakistan Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanı Madina Abylkasymova konu ile igili yaptığı açıklamada, “Emeklilik maaşı her sene enflasyonun yüzde 2'si oranında artırılıyordu bu yıl ise yüzde 9 olarak artırdık” dedi.

Kazak Bakan, “Yaklaşık 1 milyon emekli, asgari ücret miktarının yüzde 100 kadar temel bir emekli maaşı almaya başladı, yani onlar için temel emekli maaşı 2 kat arttı. Emekli maaşlarını temel, müşterek ve birikimli olarak sınıflandırdık. Müşterek maaşlara yıllık olarak enflasyon üzerinde yüzde 2 artış yapacağız, temel emeklilik parası ise devlet başkanının kararnamesiyle ortalama yüzde 67 artırılacaktır ”dedi.

Kazak Bakan şu anda Kazakistan’daki emekli maaşlarının, tüm komşu ülkelerdeki ve tüm Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkelerindeki emekli maaşları seviyesini aştığını vurgulayarak, “Üç bileşenli ortalama emekli maaşı şu anda 101 bin tenge (260 doların üzerinde)” dedi.

Kaynak: www.dunyabulteni.net





Güncelleme Tarihi: 02 Ocak 2019, 14:28