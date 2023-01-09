Kazakistan’da kar fırtınası ve soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor

Kazakistan’da son günlerde etkili olan yoğun kar yağışı ve soğuk hava yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Ülkede, başkent Astana dahil 11 eyalette buzlanma ve kar fırtınası uyarısı yapıldı.

Acil Durumlar Bakanlığı da son 24 saatte olumsuz hava şartları nedeniyle 37 şehirler arası yolun ulaşıma kapandığını bildirdi.

Görüş mesafesinin düşmesi sonucunda Astana-Petropavlovsk kara yolunda 9 otomobilin karıştığı kaza meydana gelirken Ulutau eyaletinde ise yolda mahsur kalan otobüsten 23 yolcu kurtarıldı.

Eğitim Bakanlığından yapılan duyuruyla başkent Astana dahil aşırı soğukların etkili olduğu ülkenin birçok bölgesinde ikinci bir duyuruya kadar uzaktan eğitime geçildi.

Başkent Astana’da birkaç gündür aralıksız yağan kar nedeniyle sokaklar beyaza büründü. Belediye temizlik ekiplerinin gece gündüz çalıştığı şehirde bir gecede 2 binden fazla kamyonla 39 bin metreküp kar toplandığı belirtiliyor.

Bugün sıcaklığın sıfırın altında 30 dereceye kadar düştüğü şehirde ekipler soğuk havaya rağmen ana cadde ve sokakları kardan temizliyor.

Astana Valiliği kent sakinlerine uzun süre dışarıda kalmamaları uyarısı yaptı.