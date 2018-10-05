Kazakistan’dan proaktif siyaset hamlesi

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda hükümet üyeleri, milletvekilleri ve çok sayıda bürokratla bir araya gelen Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, refahın, halkın istikrarlı gelir ve yaşam kalitesine bağlı olduğunu belirterek, hükümete, gelecek yıldan itibaren asgari ücretin 28 bin tengenin (yaklaşık 470 Türk lirası) 42 bin tengeye (yaklaşık 702 Türk lirası) çıkarılması talimatını verdi.

Kazakistan ile Rusya arasındaki ilişkilerin ülkeler arası ilişkilere örnek teşkil ettiğini söyleyen Nazarbayev, Avrasya Ekonomik Birliğinin başarıyla faaliyet gösterdiğini söyledi.

Nazarbayev, Cumhurbaşkanı Nazarbayev, iş dünyasının istikrarlı büyümesi, serbest piyasanın sağlanması ve özel yatırımların teşvik edilmesi gerektiğini kaydetti.

Nazarbayev, "Tek Kuşak, Tek Yol" projesinin ülkesinin Çin ile olan ilişkilerine yeni ivme kazandırdığını belirterek, "Şu an bu ülkeyle 50’den fazla büyük inşaat projesine ilişkin ortak program hayata geçiriyoruz." ifadelerini kullandı.

ABD ile geniş stratejik ortaklık anlaşması sağladıklarına işaret eden Nazarbayev, Avrupa Birliği ile de aktif iş birliğine devam edeceklerini belirtti.

AVRASYA VE ORTADOĞU ÜLKELERİYLE DAHA SIKI TEMAS

Nazarbayev, Bağımsız Devletler Topluluğu ülkeleri, Türkiye, İran, Arap ve Asya ülkeleriyle karşılıklı çıkar sağlayacak iş birliğinin geliştiğini ifade ederek, ağustos ayında Aktau'da imzalanan Hazar’ın hukuki statüsüyle ilgili anlaşmanın Hazar Denizi'ne kıyısı olan ülkelerle yeni iş birliği imkanların önünü açacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Nazarbayev ayrıca Kazakistan'ın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyeliğini layıkıyla tamamlamakta olduğunu, Astana müzakerelerinin Suriye krizinin barış yoluyla çözülmesinde tek etkili müzakere formatı haline geldiğini de sözlerine ekledi.

Kaynak: www.dunyabulteni.net