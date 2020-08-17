Kazakistan’ın eski lideri Nazarbayev’in genç torunu Londra’da öldü

24 Aralık 1990'da başladığı cumhurbaşkanlığı görevinden 19 Mart 2019'da istifa eden Kazakistan eski Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in 30 yaşındaki torunu kalp krizi sonucu Londra'da hayatını kaybetti.

Kazakistan’ın eski Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev’in torunu Aysultan Nazarbayev’in, 30. yaş gününe kısa süre kala İngilitere’nin başkenti Londra’da hayatını kaybettiği belirtildi.

Kazakistan medyasının aktardığına göre, geçen Şubat ayında İngiltere’ye sığınma talebinde bulunan Aysultan Nazarbayev, ön belirlemelere göre kalp krizinden hayatını kaybetti.

Dariga Nazarbayeva oğlunun ölüm haberlerini doğruladı

Nursultan Nazarbayev'in kızı Dariga Nazarbayeva, Ayultan'ın oğlunun ölümünden bahsetti.

“Ailem, sevgili Ayultanımızın ölümünün yasını tutuyor ve bizim için bu çok zor saatte halkın yeri doldurulamaz kaybımıza anlayış ve saygı göstermesini umuyoruz” dedi.



Kazakistan’ın ilk Cumhurbaşkanının büyük kızı Dariga Nazarbayeva ve Rahat Aliyev’in oğlu olan Aysultan Nazarbayev 26 Ağustos 1990'da doğdu. İngiltere’de Kraliyet Askeri Akademisi’nden mezun olan Aysultan, Kazakistan Savunma Bakanlığı’nın ana istihbarat departmanında görev yapmıştı.

Aysultan Nazarbayev, geçen Şubat ayında, Facebook hesabından yaptığı açıklamada İngiltere’de olduğunu duyurarak ailesinin baskısından dolayı sığınma talebinde bulunduğunu bildirmişti.

Sosyal paylaşım hesabından daha önce uyuşturucu bağımlısı olduğunu anlatan Aysultan Nazarbayev, ülkenin zenginlerine yönelik bazı suçlamaları gündeme getirmişti.

80 yaşındaki Nursultan Nazarbayev, 30 yıllık iktidarının ardından geçen yıl mart ayında görevini bırakmıştı. Nazarbayev, bununla birlikte, iktidardaki Nur Otan Partisi Başkanı, Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı ve “Ulusal Lider” gibi unvanları elinde tutuyor.

Kaynak: CentralAsia, sputnik

Güncelleme Tarihi: 17 Ağustos 2020, 01:34