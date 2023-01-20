Kazakistan’ın Kurucu Cumhurbaşkanı Nazarbayev ameliyat oldu
Kazakistan’ın eski Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in hastaneye kaldırıldığı ve kalp ameliyatı geçirdiği açıklandı.
Orta Asya 20.01.2023, 11:33
Nazarbayev’in Basın Sözcüsü Aydos Ükibay, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Kazakistan’ın Kurucu Cumhurbaşkanı Nazarbayev’in kalp ameliyatı olduğunu belirtti.
Ükibay, ameliyatın başarılı geçtiğini kaydederek, “Birinci Cumhurbaşkanı'nın hayati tehlikesi bulunmuyor. Şimdi gözetim altında. Ameliyatı Ulusal Bilimsel Kalp Cerrahisi Merkezi’nde ünlü kalp uzmanı Yuriy Pya yaptı.” bilgisini paylaştı.
Kaynak: AA
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