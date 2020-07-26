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Kazan eski Başkonsolosu Turhan Dilmaç, TC Nur-Sultan Büyükelçiliği 1.Müsteşarı oldu

Kazan eski Başkonsolosu Turhan Dilmaç, TC Nur-Sultan Büyükelçiliği 1.Müsteşarı oldu

Kazan (Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti) eski Başkonsolosu Turhan Dilmaç, Türkiye'nin Nur-Sultan (Kazakistan) Büyükelçiliği 1.Müsteşarı görevine atandı.

Tataristan basınında çıkan haberlere göre, Türkiye'nin Kazan eski Başkonsolosu Dilmaç, Nur-Sultan Büyükelçiliği 1.Müsteşar görevine atandı.

Haberlerde, Dilmaç'ın Başkonsolos olarak, Tataristan-Türkiye işbirliği çerçevesinde çok sayıda farklı etkinliğin organizatörü olduğu da kaydedildi.

Kazan eski Başkonsolosu Dilmaç, Tataristan Cumhurbaşkanı Rüstem Minihanov tarafından “Üstün Emek” madalyası ile de ödüllendirilmişti.

FUAD SAFAROV

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