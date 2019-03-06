Kendisini Babur'un torunları gören Pakistanlılar için Buhara turizmi

3 Mart 2019 tarihinde, Pakistan İslam Cumhuriyeti Büyükelçiliği'nin İslamabad kentinde yaptığı girişimlerde, Özbek Turizm Danışma Merkezi'nin açıldığı bildirildi.

Çevre ve İklim Değişikliği Bakanı Zartaj Gül açılış töreninde yaptığı konuşmada, “Özbekistan’ın Pakistan’ı her zaman büyük ilgi gördü ve yüreklerimizi eski kültürünüz hakkında daha fazla bilgi edinmeye yüreklendiriyor. Pakistanlı ailelerin çoğu, kendilerini büyük Zahiriddin Muhammed Babur'un torunları ve Buhara ve Semerkant gibi en eski Özbek şehirlerinin yerlileri olarak görüyorlar. ”

Bakan, milyonlarca Pakistanlı hacıların, Samarkand, Buhara, Hiva, Taşkent, Termez ve bin yıllık bir geçmişi olan diğer Özbekistan şehirlerini ziyaret etmeyi hayal ettiğini vurguladı. Pakistanlı hacılar, Özbekistan'daki Bahauddin Nakşbandi ve Tasavvuf Yedi Ziyafeti mirasına büyük saygı duyuyorlar.

Zartaj Gül, “Pakistan’da Sufizm hakkında konuşurken, öncelikle Özbekistan’ı algılıyoruz” dedi.

Asıl amacı, Özbekistan turizm potansiyelini teşvik etmek, Pakistan turizm alanında pazarlama araştırması yapmak, etkinlikler, gezi rotaları, eğlence ve diğer turizm ürünleri hakkında bilgi sağlamaktır. Merkez aynı zamanda turistleri Özbekistan'a çekmek için yenilikçi teknolojilerin geliştirilmesiyle de ilgilenecek.

Zahiriddin Muhammed Babur kimdir?

Zahirüddin Muhammed Babur; Baburlular Devleti’nin kurucusu ve ilk hükümdarıdır (1483-1530). Cengiz Han’ın oğlu Çağatay Han’ın torunlarından olan Babur, babasının 1494’te bir kaza sonucu ölümü üzerine tahta geçti. Ancak daha ilk günlerinde amcası Sultan Ahmet ve dayısı Mahmut Han’ın saldırılarına uğradı. Karşılaştığı güçlükleri biraz da şansının yardımıyla atlatan Babur, Orta Asya’daki politik karışıklıkları değerlendirdi. Topladığı kuvvetleri Hindukuş Dağları’nı geçti. Kâbil’i kan dökmeden ele geçirdi (1504). Hindukuş ile Gazne arasındaki topraklara egemen olan Kâbil’de devletinin temellerini attı. 1505’te Sind kıyılarına kadar ilerledikten sonra Özbeklerin Horasan’dan çekildiğini duyunca Horasan üzerine yürüdü.

Ancak Kâbil’de çıkan ayaklanmalar üzerine başkente dönmek zorunda kaldı (1506). 1507’de padişah unvanını alıp Şeybanilerin Şah İsmail’ce bozguna uğratılması üzerine Safevilerin de desteğiyle Maveraünnehir’e yöneldi. Buhara ve Semerkant’ı ele geçirdiyse de (1511) sonraki yıllarda Özbekler yeniden güçlendi. Safevilerin yardımına karşın Özbeklere yenilmekten kurtulamadı. 1514’te Kâbil’e döndü. 1519 ve 1520’de iki kez Pencap üzerine yürüdü ve bazı kentleri ele geçirdi. 1524’te Lahor’u alıp tüm Pencap’ı adamları arasında paylaştırdı. 1526′ da Panipat Savaşı’nda Deltü Sultanı İbrahim Lodi’yi yendi, sonraki yıllarda da Hindistan’ın içlerine seferlerini sürdürdü. 1530’da oğlu Hümayun’u kendine veliaht atadı ve devlet adamlarından onu hükümdar tanıyacakları konusunda belge aldı, kısa bir süre sonra öldü (1530). Çağatay Lehçesi’nin Ali Şir Nevai’den sonra ikinci üstün şairi sayılan Babur, klasik divan şiiri biçimleri içine günlük yaşam olaylarını da katmayı bilmiştir. Gazel, rubai, tuyug biçimindeki şiirleri Divan’nıda toplanmıştır: Anıları Babürnâme (Vekayi) kitabındadır. Aruz Risalesi, Mübeyyen (Fıkıhla ilgili eksik bir mesnevi) ele geçen eserleridir.

Kaynak:nkfu, www.dunyabulteni.net