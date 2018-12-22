Kerimov'un danışmanı gözaltına alındı

Özbekistan'ın eski cumhurbaşkanı İslam Kerimov'un danışmanı Muidjon Tokhiri gözaltına alındı.

Özbekistan Cumhuriyet Başsavcılığının basın servisinden bildirilen habere göre Muidjon Tohiriy gözaltına alındı ve soruşturma altında.

Başsavcı Surayo Rakhmanov'un sözcüsü soruşturmanın çıkarları doğrultusunda, daha fazla bilgi veremeyeceğini açıkladı.

Tokhiri iki kez Özbekistan Ulusal Güvenlik Servisi (SNB) Başkan Vekilliği görevini 2006-2008 arasında 2011'den 2016'ya kadar sürdürdü. Yıllar geçtikçe, Güvenlik Konseyi Başkan Vekili, Özbekistan Birinci Cumhurbaşkanı İslam Kerimov'un Devlet Danışmanı olarak çalıştı.

Ulusal Güvenlik Konseyi başkan yardımcısı olarak görev yapan Tokhiri, 2013'ten ölümüne kadar Kerimov'un, Cumhurbaşkanlığı Güvenlik Servisi'ne başkanlık etti.

Aralık 2016'da Devlet Gümrük Komitesi başkanlığına atandı ve bu yıl 12 Şubat'ta görevden alındı.



Kaynak: www.dunyabulteni.net