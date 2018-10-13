Kerimova'nın Cenevre'deki evinde 38 milyon franklık mücevher

İsviçre'nin Cenevre'de bulunan Özbekistan'ın ilk Cumhurbaşkanı İslam Kerimov'un kızı Gülnara Kerimova'nın evinde 38 milyon frank değerinde mücevher bulundu.

Sputnik Özbekistan servisinin İsviçre'nin Tages-Anzeiger gazetesine dayanarak verdiği haberde İsviçre polisinin Gülnara Kerimova'nın evinde, yakut ve elmasla süslü olan birçok mücevharat bulduğu ve bunların ülkeye yasa dışı getirildiğinden şüphelendikleri belirtildi.

Gülnara Kerimova, 2008 yılında BM'nin Cenevre'de bulunan Özbekistan'ın Daimi Temsilcisi görevini yürütmüştü.Ancak 2013'te diplomatik dokunulmazlığı kaldırıldı. Banka hesapları donduruldu.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 13 Ekim 2018, 16:38