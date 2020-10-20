Kırgız Bakan AB Orta Asya temsilcisi ile görüştü

Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ruslan Kazakbayev, Avrupa Birliği (AB) Orta Asya Özel Temsilcisi Peter Burian ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığı basın hizmetine göre, görüşmede, Kırgızistan’daki iç siyasi durum ele alındı.

Görüşme sırasında Kırgızistan'daki mevcut iç siyasi durum hakkında bilgi veren Bakan Kazakbayev, ülkedeki durumun istikrara kavuştuğunu, mevcut siyasi süreçlerin hukuk alanına döndüğünü, Kırgız Cumhuriyeti'nin devlet iktidarının meşruiyetinin yaratıldığını ve yürütme organlarının nrmal modda çalışmaya devam ettiğini belirtti. Bakan ayrıca, yakın gelecekte siyasi seçimlerin planlandığını kaydetti.

Telefon görüşmesinde ayrıca, Kırgız Cumhuriyeti bütçesini desteklemek için yardım sağlama olasılığının yanı sıra Kırgız ve Avrupalı ​​taraflar arasında taslak mali anlaşmalar üzerine bir toplantı düzenleme olasılığının değerlendirilmesi yönünde bir talep dile getirildi.

Ruslan Kazakbayev, Kırgızistan'ın ikili ve çok taraflı anlaşmalar çerçevesindeki yükümlülükler dahil olmak üzere demokratik ilkelerin yanı sıra daha önce varılan tüm anlaşmaların Kırgız tarafı tarafından ülkede bir siyasi krizi önlemek için sıkı bir şekilde gözetilmesini sağlamaya kararlı olduğunu vurguladı.

Taraflar ayrıca ikili ve çok taraflı işbirliğine ilişkin güncel meselelerin yanı sıra ikili ve çok taraflı düzeylerde yaklaşan etkinlikleri de değerlendirdi.

Kaynak: kabar.kg