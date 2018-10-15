Kırgız Tengriciler dini tanınma istiyor

Kırgızistan'da, Tengrizm inancı mensupları resmi makamların kendilerini yok saymasından şikayetçi.

Kırgızistan Devleti Diyanet İşleri Komisyonu, uzman görüşü temelinde Tengrizmi din olarak kaydetmeyi reddetti.

"Kırgız e-kasieti academiyasy" halk derneği temsilcileri Bişkek'te bir basın toplantısı düzenledi. Dernek temsilcisi Nasharat Zhakypbekov, devlet desteğinin bulunmaması nedeniyle kendi inançları ile ilgili bilimsel araştırmanın yapılmadığını söyledi:

Tengrizmi bir din olarak kaydetme girişimi yaklaşık 10 yıldır sık sık gündeme getiriliyor. Daha önce, Diyanet İşleri, uzman görüşü temelinde, kayıt başvurusunu reddetti ve dava mahkemeye gitti.

Devletin Diyanet İşleri Komisyonu eski başkanı Orozbek Moldaliev, kaydı reddetmenin nedenleri hakkında konuştu:

Bir din olarak kayıt olmak için, onun bir din olduğunu anlamanız gerekir. İslamiyet, Hıristiyanlık ve diğerlerinin tümü olarak bilinen dinler vardır. Tengrizm üyeleri faaliyetlerini bir kamu kuruluşu olarak kaydederek yapabilirler. bu konuda herhangi bir kısıtlama yoktur. Aksine, ne tür örgütler yoktur, başka ülkelerde olmayanlar vardır. Bir zamanlar Satanistler geldiler, ama kayıt olamadılar.

Dini Durum Araştırmaları Merkezi'ne göre, kamu kurumları, dernekler, vakıflar, eğitim kurumları, camiler, medreseler, kiliseler vb. dahil olmak üzere yaklaşık üç bin dini kuruluş resmi olarak Kırgızistan'da tescil ve resmen faaliyet göstermektedir.

Kırgızistan'da 1991 yılında “Kırgızistan Cumhuriyeti'nde din ve dini örgütlenme özgürlüğü” yasası kabul edildi. Bir dini kuruluşun faaliyetlerini yürütebileceği liberal bir model sağlıyor.

Tengricilik ya da Tengrizm tüm Türk ve Moğol halklarının, şimdiki inanç sistemlerine katılmadan önceki inancıydı.

Güncelleme Tarihi: 15 Ekim 2018, 15:59