Kırgız vekil Primov ve Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Doğan bir araya geldi

Kırgızistan Meclisi Basın Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, komite üyelerinin de hazır bulunduğu görüşmede Primov, Büyükelçi Doğan ile parlamentolar arası diyaloğun yoğunlaştırılması ile kültürel, insani, ticari ve ekonomik alanlarda iş birliğinin derinleştirilmesi konularında görüş alışverişinde bulundu.

Primov; Türkiye'nin, Kırgızistan'ın en büyük ticari ve ekonomik ortaklarından biri olduğunu belirterek ülkesinin Türkiye ile kapsamlı iş birliğini sürdürmeye ve derinleştirmeye öncelik verdiğini vurguladı.

Kırgızistan ve Türkiye'nin ortak tarihi, kültürü ve kökü bir olan dilinin, iki ülke arasındaki yakın etkileşimin gelişmesi için sağlam bir temel oluşturduğuna işaret eden Primov, "İki ülke arasındaki siyasi diyaloğumuz üst düzeyde. Parlamentolar arası iş birliğimiz aktif olarak gelişiyor." dedi.

Primov, Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) 11. Genel Kurulu'nun Kırgızistan'ın ev sahipliğinde yapıldığını hatırlatarak Kırgızistan Meclis Başkanı Nurlanbek Şakiyev'in bu yıl Türkiye'ye yaptığı ilk resmi ziyaretinin başarıyla tamamlandığını belirtti.

Ulan Primov, madencilik, tarım ve enerji sektörleri başta olmak üzere ticaret, ekonomi ve yatırım alanlarında ortak projelerin hayata geçirilmesinin önemine dikkati çekti.

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Doğan da iki ülke arasındaki yüksek düzeyde kapsamlı iş birliğine işaret ederek parlamentolar arası ilişkilerinin dinamik olarak geliştiğini söyledi.

Doğan, Türkiye ile Kırgızistan ilişkilerinin gelişmeye ve genişlemeye devam edeceğine olan güvenini dile getirdi.