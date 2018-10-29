Kırgız yetimler kiliselerin gözetiminde

Kırgızistan'dan çalışmak için başka ülkelere giden annelerin bebkleri ya büyüklerin merhametine terkediliyor ya da Hristiyan misyonerlerin ilgisine.

56 yaşındaki Klara Karybaeva eşlerinden boşanmış ve nafaka alamayan üç kızının da çalışmak için Kazakistan'a gitmeleri yüzünden 7 torununa zor şartlar altında bakmaya çalışıyor.



İşçi göçmenlerin çoğunluğunun tercih ettiği Rusya'dan Bişkek'e her gün düzenli otobüs seferleri yapılıyor. Her üç ayda bir vize için giriş - çıkış yapan anneler çocuklarını ancak geçici birkaç gün görebiliyor.

Henüz emekli maaşı almaya hak kazanmadığı için kızlarının havale ettiği paralar yetmeyince semt pazarlarına giderek para kazanmaya çalışıyor.

Gurbetten gelen paralar ülkenin gayri safi yurtiçi hasılasının yüzde 32'si

Kırgızistan'da havale ülkedeki gayri safi yurtiçi hasılasının yüzde 32'sine tekabül ediyor, çoğunluğu Rusya'daki göçmen işçi işçileri tarafından sağlanıyor.

Bişkek'te önde gelen bir sivil toplum kuruluşu olan Yaşlılara Yönelik Kaynak Merkezi'nin yakın tarihli bir raporu, Kırgızistan'da göçün, işçi göçmeni olarak şu anda yurt dışında yaşayan 710 bin vatandaşla birlikte “nüfusun istikrarlı bir şekilde tükenmesi” ile karakterize olduğunu gösterdi. Bunların yüzde 86,8'i Rusya ve yüzde 4,2'si komşu Kazakistan'da yaşıyor.

Kırgızistan'da yetimhanelerde yaşayan 13.500 çocuk var

Yoksulluk, çocukları kendi akrabalarına, komşularına ve hatta sosyal kurumlara bırakmak anlamına geliyor ve insanları kendi ülkelerinden uzaklaşmaya yönlendiriyor. Bişkek'teki birçok STK'dan sosyal hizmet uzmanı, yetimhanelerde kalan çocuklarda bir artış olduğunu doğruladı.

Kırgızistan'da yetimhanelerde yaşayan 13 bin 500 çocuk var, ancak bunların yüzde 94'ünde en az bir yaşayan ebeveyn var.

Yetimhanelerde Çocuk Hakları için çalışan İgor Belyaev"Yurtdışına giderken çocuklarına uygun bir yetimhane bulmak isteyen bekar annelerden mesaj alıyorum," diyor.

Kant ve Tokmok köylerinde bulunan yetimhaneler yerel bir kilise tarafından finanse ediliyor.