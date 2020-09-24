Kırgızca’nın devlet dili olmasının 32'nci yılı kutlandı

Devlet Dili statüsünü 23 Eylül 1989 yılında kazanan Kırgız dili, sözlü edebiyatı oldukça kuvvetli bir dil. Bir milyonun üzerinde dizesi olan Manas Destanı ile anlatım gücü ve kelime zenginliğini dünyaya duyurma imkanı bulan Kırgızca’nın resmi dil olarak kabul edilmesi Kırgızistan’ın, Sovyetler Birliği esaretinden kurtulmasından daha önce mümkün oldu.

Kırgız halkının milli kimlik bilincinin yeniden yapılandırılmasında oldukça önemli bir yere sahip olan Kırgız dili için Kırgızistan’da her yıl 23 Eylül’de Devlet Dili Günü’nü kutlanıyor. Bu yıl 31. yılı kutlanan dil günü için Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, vatandaşların Devlet Dili Günü’nü kutlayan bir mesaj yayınladı.

“KIRGIZ DİLİNİN BİLİM VE TEKNOLOJİNİN DİLİ OLMASI İÇİN ÇALIŞMAK GEREK”

Ceenbekov mesajında, mesajında, devlet dilinin ataların büyük mirası ve devletin ana sembolü olduğunu vurgulayarak, “Devlet statüsünü kazanmasının ardından Kırgız dili otuz bir yıl boyunca uzun ve zor bir yoldan geldi. Devlet dili artık sadece karşılıklı iletişim aracı değil, aynı zamanda yasama ve kamu yönetiminin de dili haline geldi. Şimdi de dijitalleşme çağında görevimiz, Kırgız dilinin bilimin ve yeni teknolojilerin dili olması için çalışmaktır.” ifadelerini kullandı.

“Amacımız, Kırgız dilinin yaşayan ve gelişen bir dil olarak tanıtılmasını sağlamak olmalı, böylece ülkemizde yaşayan diğer milletlerin de ortak dili haline gelecektir.” diyen Devlet Başkanı, şöyle devam etti: “Kırgız devleti olarak dil politikamız, Kırgızistan halkının birliğini ve bütünlüğünü güçlendirmede resmi dilimizin gücünü ve değerini arttırmaktır. Dünyanın en büyük destanı olan Manas’ı yaratan Kırgız dili ebedi olsun.”

Kaynak: qha