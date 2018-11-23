Kırgızistan altınlarını ülkede tutmanın çaresini vergide buldu

Kırgızistan altın cevherine ihracat vergisini arttırma kararı aldı. Karar Ekonomi Bakanlığı maliye politikası başkanı Kuban Aidaraliev tarafından düzenlenen basın toplantısında açıklandı.

Yeni karara göre altın cevheri ihracat vergisi yüzde 3 oranında artırıldı. Altın ve rafine altın oranları ülkede aynı seviyede kaldı.

Kuban Aydaraliyev, değişimin hedefinin, maden şirketlerinin Kırgızistan'da işleme tesisi açmaya teşvik etmek olduğunu söyleyerek, “Kumtor'a ek olarak, tüm şirketler altın cevherlerini çıkarmak konusunda Kırgızistan'da yoğunlaşmaktadır. Cevher Kazakistan, Çin ve Türkiye'de işlenir. Bizim altınlarımızın burada kalmasını ya da ülkeye dönmesini istiyoruz ”dedi.

Aidaraliev, "Ulusal banka yılda 2.5 ton, kuyumcular ise 2,5 ton daha ithal ediyor. Altın rezervlerine sahip olan Kırgızistan, saf altını ithal etmek zorunda kalıyor. Kuyumcularımız, endüstrinin gelişimini engelleyen ithalat vergileri ödemek zorunda. Bu nedenle, Kırgızistan'dan altın cevheri ihracatını durdurmalı ve iç altın kaynağını korumalıyız ”dedi

Kırgızistan'da yedi altın madenciliği şirketi var. 2017 yılında, 3 ton altın da dahil olmak üzere 53 bin ton cevher yurt dışına ihraç edildi. 2018 yılıın 9 aylık döneminde 55 bin ton cevher, 3.8 ton altın da bu rakama dahil. Bakanlık ülkede heryıl 20 ton altın çıkarıldığını öne sürdü.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 23 Kasım 2018, 16:01