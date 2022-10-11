Kırgızistan, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyinde
Kırgızistan, 126 üyenin desteğiyle Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi üyeliğine seçildi.
Orta Asya 11.10.2022, 23:13
Kırgızistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bugün New York'ta yapılan 2023-2025 BM İnsan Hakları Konseyi seçimlerini Kırgızistan'ın 126 BM üyesi devletin desteğini alarak kazandığı belirtildi.
Açıklamada, ülkenin daha önce 2009-2012 ve 2016-2018 yıllarında BM İnsan Hakları Konseyi üyeliğinde bulunduğu hatırlatıldı.
BM İnsan Hakları Konseyinin 47 üyesi bulunuyor ve üyeler 3 yıl görev yapıyor.
Kaynak: AA
17
açık
Günün Anketi Tümü