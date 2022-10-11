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Kırgızistan, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyinde

Kırgızistan, 126 üyenin desteğiyle Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi üyeliğine seçildi.

Orta Asya 11.10.2022, 23:13
Kırgızistan, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyinde

Kırgızistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bugün New York'ta yapılan 2023-2025 BM İnsan Hakları Konseyi seçimlerini Kırgızistan'ın 126 BM üyesi devletin desteğini alarak kazandığı belirtildi.

Açıklamada, ülkenin daha önce 2009-2012 ve 2016-2018 yıllarında BM İnsan Hakları Konseyi üyeliğinde bulunduğu hatırlatıldı.

BM İnsan Hakları Konseyinin 47 üyesi bulunuyor ve üyeler 3 yıl görev yapıyor.

Kaynak: AA
#kırgızistan #Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi
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