Kırgızistan Çinli işçilere resmen kapılarını açtı

Kırgızistan Devlet Göç İdaresi’ne göre, 2018 başından bu yana, 12 bin yabancı ülke vatandaşlarına çalışma izni verildiği açıklandı.

Kırgızistan'da şu anda 91 ülkeden işçinin çalıştığı biliniyor. Bu işçilerin yüzde 75’inin (yaklaşık 10 bin kişi) Çin vatandaşı olduğu kayıtlarda yerini alıyor.

Diğer taraftan Kırgızistan’da 722 yabancı uyrukluya da çalışma izni verilmişti. Yabancı uyruklu işçiler çalışma izni almak için 2018’in başından bu yana 43 milyon Somu ücret ödemişlerdi.

İşçilerin neredeyse yarısı başkent Bişkek'te çalışıyor. Çoğunlukla inşaat, madencilik, enerji, ticaret, gıda endüstrilerinde çalışan işçiler, sağlık, bilim, kültür gibi alanlarda da faaliyet gösteriyorlar.

ÇİNLİLER ORTA ASYA’YA AKIN EDİYOR

Genel olarak Çinlilerin son 10 yılda çeşitli nedenler ve yollar ile Orta Asya ülkelerine akın ettiği biliniyor. Son olarak Tacikistan’da yüz bin Çinlinin yasal ve yasa dışı olarak bulunduğu duyurulmuştu.

Diğer yandan 25 bin Kazak ve 15 bin Kırgız kadının Çinli erkeklerle evlendikleri de ifade ediliyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 28 Kasım 2018, 11:17