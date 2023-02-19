Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov, eski cumhurbaşkanlarıyla görüştü

Cumhurbaşkanı Caparov, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, ülkenin geleceğine dair hayalini gerçekleştirerek, eski cumhurbaşkanlarıyla bir araya geldiğini duyurdu.

Görüşmede, dertlerin paylaşıldığını ve ihmallerin kabul edildiğini aktaran Caparov, "En önemlisi, onlar birbirlerini affedebildiler. Halkın geleceği uğruna eski ne varsa her şeyi unutmayı kabul ettiler. Birleşme girişimimi desteklediler. İşte bu benim hedefimdi." diye konuştu.

"Şahsen benim eski cumhurbaşkanlarına bir kırgınlığım yok." diyen Caparov, "Halkın refahı ve ekonomiyi kalkındırmak amacıyla tüm cumhurbaşkanlarının yandaşları arasında birlik ve beraberliği sağlamak benim hayalimdir." ifadesini kullandı.

Caparov'un Basın Sözcüsü Erbol Sultanbayev da söz konusu görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, liderlerin tarafsız bölgede bir araya geldiklerini belirtti.

Sultanbayev, görüşmede Sadır Caparov'un yanı sıra Askar Akayev, Kurmanbek Bakiyev, Roza Otunbayeva, Almazbek Atambayev, Sooronbay Ceenbekov'un yer aldığını aktardı.