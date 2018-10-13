Kırgızistan'da camiler okul sayısını geçti

Kırgızistan'da Devlet Diyanet İşleri Komisyonu başkanı Zayirbek Ergeshov, ülkede faaliyet gösteren cami sayısının 2 bin 647 olduğunu açıkladı.

Bulan Enstitüsü'ne göre, bugün Kırgızistan'da 2 bin 600 okul var. Okul çağındaki 1 milyon 175 bin 780 çocuk için mevcut okul kapasitesi sadece 600 bin.

Devlet Diyanet İşleri Komisyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Kırgızistan'da resmi kaydı olmayan yaklaşık 400 cami faaliyet gösteriyor. Raporlara göre 2017 yılından bu yana 200 cami tescil edildi. Ülkede 107 medrese ve yaklaşık 2 bin 800 imam bulunuyor.

Bulan Enstitüsü'nden yapılan açıklamaya göre, cumhuriyette okulların yüzde 60'ı 1980'den önce inşa edilmiştir. Ülkede, resmi olarak 192 okulda tadilat ve bakım için acil durum ilan edildi.

Güncelleme Tarihi: 13 Ekim 2018, 10:30