Kırgızistan'da eski Başbakan İsakov'a yeni suçlama 

Kırgızistan Milli Güvenlik Devlet Komitesince daha önce Bişkek Merkezi Isıtma Kurumunun modernizasyonu projesinde devleti 111 milyon dolar zarara uğratmakla suçlanan eski Başbakan Sapar İsakov'a, Ulusal Tarih Müzesinin tadilatı projesinde yolsuzluk yapmak suçlaması yöneltildi.

Milli Güvenlik Devlet Komitesinden yapılan açıklamada, Ulusal Tarih Müzesinin tadilatında usulsüzlükler yapıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturmanın tamamlandığı belirtildi.

Açıklamada, Eski Başbakan İsakov ve diğer devlet görevlilerinin, müzedeki tadilat projesinde devleti yaklaşık 1,5 milyon dolar zarara uğrattığı kaydedildi.

Müzenin yalnızca dış cephe onarım ve yenilenmesini üstlenen TİKA'nın proje kapsamında 4 milyon dolardan fazla harcama yaptığı da hatırlatıldı.

Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Sarayı yanında bulunan Ulusal Tarih Müzesi, tadilat çalışmaları nedeniyle 30 Mart 2016'dan bu yana ziyaretçi kabul etmiyor.

Kaynak:AA