Kırgızistan'da eski başkanın dokunulmazlığı kaldırıldı

Kırgızistan meclisinde yapılan oylama sonucu eski devlet başkanının dokunulmazlığının kaldırılması ile ilgili yasa değişikliği onaylandı

Kırgızistan'da eski başkanın dokunulmazlığı kaldırıldı

Kırgızistan'da Jokorgu Keneş meclisi 4 Nisan tarihinde cumhurbaşkanının faaliyetlerinin güvence altına alınmasıyla ilgili yasadaki değişiklikleri onayladı.

Oylamada 111 milletvekili, 3 aleyhinde oy kullandı.

Onaylanan yeni değişikliğe göre, Kırgızistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, görevden alınmasından sonra cezai olarak sorumlu tutulabilir.

Kırgızistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, Kırgız Cumhuriyeti'ne karşı eylemlerinde suç belirtileri olduğuna Jokorgu Keneş tarafından karar verilmesi sonrası görevden alınabilir
 

Kaynak: Akipres, www.dunyabulteni.net

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