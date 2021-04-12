Kırgızistan'da halk seçimini yaptı

Kırgızistan'da yapılan referandumda Cumhurbaşkanı Sadır Caparov güven tazelerken, seçmen anayasa değişikliğine yüzde 79 oy oranıyla "evet" dedi.

Kırgızistan'da halk, cumhurbaşkanlığı sistemine geçişi öngören yeni anayasa taslağını oylamak ve yerel meclis üyelerini belirlemek üzere sandık başına gitti.

Oy verme işleminin sona ermesi sonrası açıklama yapan ulusal seçim komisyonu, ilk sandık çıkış sonuçlarına göre seçmenlerin "ezici bir çoğunlukla" cumhurbaşkanının yetkilerini artıran yeni anayasa taslağını onayladığını açıkladı.

Caparov 5 Ekim 2020 tarihinde seçim sonuçlarını kabul etmeyen taraflarca cezaevinden çıkartılarak Başbakanlık koltuğuna oturmuş, Ocak 2021'deki seçimler sonrası da rekor oy alarak Cumhurbaşkanlığı görevine getirilmişti.

Yeni anayasa taslağı yüzde 79 oranında onaylandı

Komisyon, oylamaya katılımın düşük olmasına rağmen seçim bölgelerinin yüzde 90'ından elde edilen sonuçlara göre yeni anayasanın yüzde 79 oranında onaylandığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, referandumda oy kullanan seçmenlerin yüzde 79,1'inin yeni anayasaya "evet", seçmenlerin yüzde 13'ünün ise "hayır" dediği söylendi.

Böylece kayıtlı 3 milyon 606 bin 201 seçmenden 1 milyon 24 bin 891 seçmenin oy kullandığı referandumda katılım yüzde 30'89 olarak kayıtlara geçmiş oldu.

Kaynak: Euronews