Kırgızistan'da "Komuz Günü" etkinliklerle kutlandı

Kutlamalara, Türk dili konuşan halkların geleneksel müzik sanatı araştırmacılarının katılımıyla uluslararası sempozyum ile başlandı.

Tatil merkezi Çolpon-Ata şehrinde 5 gün süren sempozyumun ardından Bişkek Büyük Konser Salonu'nda komuz çalan üstatların ve öğrencilerin sahne aldığı görkemli konser düzenlendi.

Konser, halkın müzik tarihinde komuz çalanlardan oluşan ilk orkestrasını kuran ve halkın efsanevi komuzcusu sayılan Atay Ogonbayev'in yazdığı Maş Botoy adlı lirik eserinin onlarca öğrenci tarafından icra edilmesiyle sona erdi.

Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un kutlama mesajını okuyan Kırgızistan Devlet Sekreteri Suyunbek Kasmambetov, konuşmasında, "Ülkede komuzun çalınmadığı gün ve dakika yok. Tüm televizyon kanallarında ve radyolarda her gün komuz çalınıyor. Komuzumuz elimizden düşmesin. Bayramımız kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

Kültür, Enformasyon, Spor ve Gençlik Politikası Bakanı Azamat Camankulov da "Komuz Günü, Cumhuriyetimizin kültür hayatında değerli bir yer teşkil etmeye devam edecektir. Halkımız için komuz sadece geleneksel bir müzik aleti değil, atalarımızın şanlı yolunu torunlarımıza müzik aracılığıyla aktaran bir mirastır." dedi.

Etkinlikte, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Müzikoloji Bölümü Etnomüzikoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdullah Akat'a geleneksel müzik aletleri konulu sempozyumun düzenlenmesine sağladığı katkı için teşekkür plaketi takdim edildi.

Kırgızistan'a, Uluslararası Müzik Konseyi (İMC) çalışma grubu olarak geldiklerini belirten Akat, Kırgız halkının Komuz Günü'nü kutlayarak, amaçlarının komuzu ve Kırgız geleneksel müziğini dünyaya tanıtmak olduğunu belirtti.

Akat, bugün Kırgızistan'da Komuz Günü, Türkiye'de de İzmir'in kurtuluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla kutlama yapıldığını kaydetti.

AA muhabirine, sempozyumda 20 farklı ülkeden 63 bildirinin sunulduğunu aktaran Akat, sempozyumda özellikle, Türkiye'nin aşıklık geleneği ile Türk dünyasında Türkiye'nin yerini ve önemini vurguladıklarını ifade etti.