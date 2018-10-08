Kırgızistan'da "Mevlana Konferansı" düzenlendi

Mevlana Celaleddin Rumi'nin doğumunun 811. yıl dönümü dolayısıyla Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te konferans düzenlendi.

Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesinin (KTMÜ) ev sahipliğinde, Türkiye, İran, Afganistan ve Tacikistan'ın Bişkek Büyükelçiliklerinin katkılarıyla düzenlenen "Mevlana Konferansı"na öğrenciler büyük ilgi gösterdi.

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat, Kırgızistan'ın ortak değerleri ve kültürü tekrar keşfetmeye başladığını belirterek, "Mevlana bizim ortak tarihimizdir, kültürümüzdür, değerimizdir." dedi.

Mevlana'nın küresel bir değer olduğunu vurgulayan Fırat, "Mevlana nerede okudu, nerede büyüdü, nerede öğrendi ve türbesi nerededir bunların hiçbirinin önemi yoktur. Önemli olan bize bıraktığı kültür, değer ve maneviyattır." diye konuştu.

"Kırgızistan'da Manas Destanı ne kadar önemliyse, bizim coğrafyamızda Mesnevi kitabı da o kadar önemli bir eserdir. Bu eseri okumanızı tavsiye ediyorum." diyen Fırat, Mevlana'nın değerlerini Kırgızistan'da tanıtmaya devam edeceklerini belirtti.

İran'ın Bişkek Büyükelçisi Ali Modjtaba Ruzbehani de ülkesinde her ekim ayında Mevlana'yı anma etkinlikleri düzenlediğini anımsatarak, "Mevlana sevgi okulunun kurucusudur. Mevlana, ünlü Abay Kunanbayev, Nizami Gencevi ve Manas gibi ana diline ve insanlığa büyük katkıda bulundu." dedi.

Afganistan'ın Bişkek Büyükelçisi Mohammad İsa Mespah da Mesnevi'nin barış, doğruluk, dostluk ve dürüstlüğün esas aldığı bir kitap olduğunu vurguladı.

Mevlana'yı dünyanın manevi ve gizemli elçisi olarak kabul ettiklerinin altını çizen Mespah, "Fikirleri tüm dünyaya ulaşan Mevlana, Afganistan, Türkiye, İran ve Tacikistan için çok önemli bir şahsiyettir. Mevlana bu ülkelerimizin arasında dostluğun, kardeşliğin ve akrabalığın simgesidir." diye konuştu.

Tacikistan'ın Bişkek Büyükelçisi Suhrob Olimzoda, "Dil, akıl, yüksek kültür ve iletişimi sayesinde dünya halklarını entegrasyona çağıran ünlü düşünürü örnek olarak görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Mevlana'nın eserlerinin dünyada en çok okunan 10 kitap arasında yer aldığını belirten Olimzode, Tacik halkı olarak, Mevlana ile gurur duyduklarını dile getirdi.

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtma Müşaviri Doç. Dr. Nuri Şimşekler de "Mevlana'ya göre insanlar arası uzlaşı" başlıklı bir sunum yaptı.

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 08 Ekim 2018, 17:42