Kırgızistan'da OHAL ilan edildi

Orta Asya ülkesi Kırgızistan’da hafta sonu gerçekleşen seçim sonuçlarının muhalefet tarafından kabul edilmemesiyle başlayan çalkantı, yeni bir boyuta ulaştı.

BAŞBAKAN İSTİFA ETTİ

Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, görevini bırakan başbakan Kubatbek Boronov ve kabinenin istifasını bugün kabul etti.

OHAL İLAN EDİLDİ

Öğle saatlerinde ise sürpriz bir kararla başkent Bişkek’te sokağa çıkma yasağının da dahil olduğu OHAL ilan etti. Kırgız lider, başkent Bişkek’e ordu birliklerinin konuşlandırılması talimatı verdi.

ORDU SOKAĞA ÇIKTI

Cumhurbaşkanının emri uyarınca askeri birlikler yollara barikat kuracak, silahlı çatışmaları engelleyerek sivillleri koruyacak. Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisi, OHAL’in 21 Ekime’e kadar yürürlükte olacağını kaydetti.

Güncelleme Tarihi: 09 Ekim 2020, 14:33