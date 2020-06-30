banner15

Kırgızistan'da seçim barajı düşürüldü

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Ceenbekov, seçim barajının yüzde 9'dan 7'ye düşürülmesini öngören kanunu onayladı.

Kırgızistan'da seçim barajı düşürüldü

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, seçim barajının yüzde 9'dan 7'ye düşürülmesini öngören kanunu onayladı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Ceenbekov, siyasi partilerin parlamentoya girme şartlarını yeniden düzenleyen "Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçim Kanunu"ndaki değişiklikleri imzaladı.

Seçim barajının yüzde 9'dan 7'ye düşürülmesini öngören söz konusu kanun, Meclis'te 18 Haziran'da kabul edilmişti.

Kırgızistan'da 5 yılda bir yapılan parlamento seçimleri 4 Ekim'de gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA

YORUM EKLE
Gönder

banner39

banner36

banner47

banner48