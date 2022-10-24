Kırgızistan'da sınır anlaşmasına muhalefet eden 20 kişi tutuklandı

Kırgızistan’da, Özbekistan ile ortak sınırın belirli bölümlerine ilişkin anlaşmaya itiraz eden muhalefetten ve üst düzey bürokrasiden yaklaşık 20 kişi tutuklandı.

İnsan hakları alanında çalışmalar yapan “Kylym Chamy” adlı sivil toplum kuruluşuna göre, muhalif ve üst düzey bürokratlar “darbe girişimi ve isyana teşvik” suçlamasıyla tutuklandı.

“Kylym Chamy”, bir general, eski bir milletvekiliyle, anayasa mahkemesinin eski bir üyesi, bir savcı ve bazı gazetecilerin ülkenin çeşitli bölgelerinde tutuklananların arasında olduğunu aktardı.

AFP'ye göre eski meclis başkanlarından Kanatbek Isayev de yine tutuklananlar arasında bulunuyor.

Tutuklananların, Özbekistan sınırındaki Fergana Vadisi'nin ana su kaynağı olan Kempirabad barajını korumak için oluşturulan komitenin de üyesi olduğu bildirildi.

Kırgızistan Meclisi Uluslararası İlişkiler, Savunma, Güvenlik ve Göç Komitesi, Kırgızistan ile Özbekistan arasında Kırgız-Özbek devlet sınırının belirli bölümlerine ilişkin anlaşmayla ilgili kanun teklifini geçen hafta imzalamamıştı.

Meclisin Uluslararası İlişkiler, Savunma, Güvenlik ve Göç Komitesi Başkanı ve Alyans Partisi Milletvekili Çıngız Aydarbekov, Mecliste gazetecilere yaptığı açıklamada, "Konunun ayrıntılarını bilmiyoruz. Halka, atalarıma, torunlarıma karşı sorumluluğumun farkındayım. Belgeleri okumadan karar veremem. Bu doğru değil. Bu, objektif bir karar olmayacaktır. Dolayısıyla belgeleri incelemeden şahsen böyle bir karar veremem." ifadesini kullanmıştı.

Kırgız-Özbek devlet sınırının belirli bölümlerine ilişkin anlaşmayla ilgili kanun teklifini, 10 Ekim’de Meclisin ilgili komitesine sunan Milli Güvenlik Devlet Komitesi Başkanı ve Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Kamçıbek Taşiyev, söz konusu anlaşmanın Kırgızistan'ın lehine sonuçlandığını savunmuştu.

Meclisin resmi internet sitesinde ise anlaşmanın, ilgili komitede kabul edildiği iddia edilmişti. Anlaşmanın nihai olarak Genel Kurul Toplantısı'nda tartışılarak oylanması bekleniyor.