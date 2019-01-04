Kırgızistan'da sorgu odaları şeffaflaşıyor

Kırgızistan'daki bazı karakollarda şeffaf duvarlı, video ve ses kayıt sistemine sahip sorgu odaları kurulduğu belirtildi. Bu odalarda olan biten her şey kaydedilecek. Yazılan sesler ve görüntüler İçişleri Bakanlığı ve Başsavcısı tarafından incelenecek.

Bu yenilik güvenlik birimlerinde işkenceye karşı mücadelenin başlangıcı niteliğinde. Daha önce işkence konusunda yaşananları kanıtlamak neredeyse imkansızdı. Şimdi bu durum düzeltilmeye çalışılıyor.

AB'nin Kırgızistan Büyükelçisi Edward Auer, “Bu karakolu gerekli her şeyle donatmaya çalıştık. Yeni mülakat programları, şeffaf pencereler, kayıt cihazları temin edildi. Bunlar işkencenin azaltılmasına yardımcı olabilecek şeylerdir” dedi.

İçişleri Bakanı Kashkar Dzhunushaliyev, "Şu anda, aynı proje Sokuluk ve Kara-Su ilçelerinde hem de Oş şehrinde tamamlanma aşamasındadır, işlemler devam ediyor. Daha fazla donatım bütçeden alacağımız desteğe bağlı olacak." dedi.

Sorgulama odasında olan her şey lobideki ana ekranda gösterilecek. Tutukluların akrabaları, sorgulamanın nasıl gerçekleştiğini gözlemleyebilecek. Her odada ve koridorlarda avukatların önerileri yazılan notlar bulunacak. Kırgız milletvekili Natalya Nikitenko, "Şeffaflık ve bazı bilgilerin gizlenme olasılığının ortadan kaldırılmasıyla kanun uygulayıcı kurumların çalışmaları ve adli süreç şeffaf hale gelecektir”, değerlendirmesinde bulundu.

Kırgız güvenlik birimlerinde başlatılan bu pilot proje, geçmişte en fazla insan hakları ihlalinin kaydedildiği bölümlerde uygulanacak. Bu alandaki şikayet sayısında Bişkek Emniyeti Sverdlovsk ilçe müdürlüğü başı çekiyordu.

Ülkedeki insan hakları aktivistleri, işkencenin polis birimlerinin çok ötesine geçtiğini söylüyor. Onlara göre, sokaktaki arabalarda bile polis zorla itiraflar alıyor. Yeni sistem bunu düzeltmeyecek, ancak en azından polis teşkilatı içinde tutukluların güvenliğinin sağlanmasına yardımcı olacaktır.

Kaynak: www.dunyabulteni.net



Güncelleme Tarihi: 04 Ocak 2019, 11:42