Kırgızistan'da zorunlu aşılama yasası yolda

Kırgızistan Sağlık Bakanlığı ve Ulusal Aşılama Merkezi Müdürü Gülbara İshenapisova tarafından düzenlenen basın toplantısında ülkede zorunlu aşılama konusunda bir yasa tasarısı hazırlığında oldukları bildirildi.

İshenapisova, 2019 yılında Sağlık Bakanlığına konu hakkında bir tasarı sunmayı planladıklarını söyleyerek, “Zorunlu aşılama yapmaya 2018 yılı içinde karar verdik” dedi.

Aşıyı reddeden ailelere sorumluluk yüklendi

Kırgızistan'da, aşılamaya karşı çıkılmasının kızamık hastalığının sayısının artmasına sebep olduğunu söyleyen aşılama merkezi müdürü, bağışıklık önleme yasasında yapılan değişiklikle, özellikle çocuk hastalarda aşılama reddinin sorumluluğu ebeveynlere bırakıldığını belirtti.

Gulbara Ishenapysova açıklamasında, “Şimdi Sağlık Bakanlığı, öncelikle yasal açıdan zorunlu aşılama konusunu inceliyor. ”dedi.

Kaynak: www.dunyabulteni.net