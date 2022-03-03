banner39

banner35

Kırgızistan, Devlet Bayrak Gününü kutladı

3 Mart Devlet Bayrak Günü vesilesiyle Kırgızistan genelinde resmi törenler yapıldı.

Orta Asya 03.03.2022, 11:05
Kırgızistan, Devlet Bayrak Gününü kutladı

Ülke bayrağının kabul edilişinin 30'uncu yıl dönümü vesilesiyle başkent Bişkek'te Ala-Too Meydanı'nda düzenlenen törende bayrak göndere çekildi.

Milli marşın okunmasıyla başlayan törende konuşma yapan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, halkın Devlet Bayrak Günü'nü kutladı.

Parlamento, 3 Mart 1992'de Kırgızistan Devlet Bayrağı'nı kabul etmiş, bağımsız Kırgızistan'da bayrak ilk kez 5 Mart 1992'de göndere çekilmişti.

Kırgızistan bayrağı kırmızı renkli, ortasında kırk ışınlı sarı güneş, güneşin içinde Kırgızlar için anlamlı sayılan keçe çadırın tavanındaki "tündük" anlamına gelen motiften oluşuyor.

#kırgızistan #devlet bayrak günü
Yorumlar (0)
5
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Türkiye Esed rejimiyle diyalog kurmalı mı?