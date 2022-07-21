Kırgızistan ile Tacikistan cumhurbaşkanları bir araya geldi

Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un, Çolpon-Ata şehrinde gerçekleştirilen Orta Asya Devlet Başkanları 4. İstişare Toplantısı'nın ardından Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ile görüştüğü belirtildi.

Kırgız-Tacik ikili iş birliğinin güncel konuları ile bölgesel ve uluslararası gündemin ele alındığı görüşmede, Kırgızistan ile Tacikistan'ın hükümetler arası iş birliği ve sınır konusundaki komisyonların faaliyetlerin yoğunlaştırılması için anlaşmaya varıldığı ifade edildi.

Açıklamada, liderlerin, iki devlet ve halklar arasındaki iyi komşuluğu güçlendirmek için düzenli bir siyasi diyaloğu sürdürmenin önemine vurgu yaptığı kaydedildi.

Bu arada, Caparov, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Serdar Berdimuhamedov ile de bir araya geldi.

Türkmenistan'ı çok önemli bir ekonomik ortak olarak kabul ettiklerini belirten Caparov, iki ülke arasında ticari ve ekonomik ilişkilerin genişlemesine büyük önem verdiklerini söyledi.

Caparov'a sıcak karşılama için teşekkür eden Berdimuhamedov, İstişare Toplantısı'nın, Orta Asya bölgesinin sorunlarını değerlendirmek için en üst düzeyde yeni bir iletişim biçimi haline geldiğinin altını çizdi.

Cumhurbaşkanlarının onuruna konser verildi

Öte yandan, Çolpon-Ata'da bulunan Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Serdar Berdimuhamedov ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in onuruna konser programı düzenlendi.

Caparov, burada yaptığı konuşmada, Orta Asya ülke halklarının eskiden beri yan yana barış ve uyum içinde yaşadığını kaydetti.

İstişare Toplantısı'nın, Orta Asya ülkelerinin birliğini sergilediğini belirten Caparov, "Ülkelerimizi, parlak ve müreffeh bir gelecekle ortak bir tarih, kültür benzerliği ve manevi değerler birbirine bağlıyor. Kadim halklarımızın yararına karşılıklı yarar sağlayan iş birliğimizi verimli bir şekilde geliştirmeye devam ediyoruz." diye konuştu.

Çolpon-Ata şehrindeki Ruh Ordo Kültür Merkezi'nde gerçekleşen konserde, Orta Asya ülkelerinin ünlü müzik besteleri seslendirildi.