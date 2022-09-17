Kırgızistan'ın Batken bölgesinde OHAL ilan edildi

Kırgızistan Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada, vatandaşların güvenliği ve bölgede barışın sağlanması için Batken bölgesinde olağanüstü hal ilan edildiği duyuruldu.

Batken Bölge Valisi Abdikarim Alimbayev, yaptığı açıklamada, Kırgızistan ile Tacikistan çatışmasında irtibatı kesilen iki köye ulaşıldığını bildirdi.

Alimbayev, "Bölgede gece sakin geçti. Lakin durum ağır. Tacik askerleri Kırgız köylerini boşaltı. Kırgız birlikleri köylere girdi. Durum istikrara kavuşana kadar sınırda Tacik tarafıyla çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Facebook hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Kırgız-Tacik sınır bölgelerinde yaşanan silahlı çatışmada şehit düşen yurttaşların ailelerine taziyelerini iletti.

"Sınır meselesi, büyük özen ve sabır gerektiren zor bir meseledir." diyen Caparov, bölgedeki sınır anlaşmazlığını çözüme kavuşturana dek bir dakika durmayacaklarını kaydetti.

Kırgızistan ile Tacikistan sınırında dün yaşanan çatışmada Kırgız tarafından 24 kişinin öldüğü ve yaklaşık 90 kişinin yaralandığı bildirilmişti.