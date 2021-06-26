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Kırgızistan'ın yeni müftüsü belirlendi

Başkent Bişkek'te ülkenin yedi bölgesinden gelen 220 delegenin katılımıyla yapılan Kırgızistan Müslümanları Kurultayı'nda 9 adayın yarıştığı seçimi Zamir Rakiyev kazandı.

Orta Asya 26.06.2021, 11:01
Kırgızistan'ın yeni müftüsü belirlendi

Kırgızistan'da düzenlenen Kırgızistan Müslümanları Kurultayı'nda, Zamir Rakiyev yeni müftü seçildi.

Kırgızistan Müslümanları Kurultayı, başkent Bişkek'te ülkenin yedi bölgesinden gelen 220 delegenin katılımıyla yapıldı.

Kurultay'da 9 adayın yarıştığı seçimde Rakiyev, ülke müftüsü seçildi.

Narın Bölgesi'ne bağlı Koçkor ilçesi Şamşı köyünde 15 Şubat 1978'de doğan medrese eğitimli Rakiyev, lisans eğitimini Mısır'daki El-Ezher İslam Üniversitesinde, yüksek lisans eğitimini de Bişkek Devlet Üniversitesi Doğu Dilleri Fakültesinde aldı.

Önceki müftü Maksatbek Toktomuşev, hakkında açılan yolsuzluk soruşturması dolayısıyla şubat ayında görevinden ayrılmıştı.

AA

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#Bişkek #müftü #Kazakistan #Zamir Rakiyev
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