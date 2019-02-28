Kırgızistan Kaynak Holding varlıklarını TMSF'ye devretti

Kırgızistan Yüksek Mahkemesi, FETÖ bağlantısı nedeniyle kayyuma devredilen Kaynak Holding'in ülkedeki varlıklarının TMSF'e devredilmesine hükmetti.

Kırgızistan Yüksek Mahkemesi, Türkiye'de FETÖ bağlantısı nedeniyle kayyuma devredilen Kaynak Holding'in Kırgızistan'daki varlıklarının, Türkiye Cumhuriyeti Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna (TMSF) devredilmesine karar verdi.

15 Temmuz darbe girişiminden sonra FETÖ ile bağlantısı nedeniyle kayyuma devredilen NT Kitap Kırtasiye AŞ'nin Kırgızistan'daki şube ve mülkleri, darbe girişiminin hemen ardından Emin Kızılkaya isimli Türk vatandaşının üzerine geçirildi. TMSF avukatlarının 2016 yılında Bişkek Şehir Mahkemesine yaptıkları itiraz, mahkemece yerinde görüldü. Bişkek Şehir Mahkemesinin 14 Aralık 2018'de yürürlüğe giren kararıyla, NT Kitap ve Kırtasiye AŞ'nin Kırgızistan'daki şubesi "OsOO Kaynak" işletmesinin yeniden kayıttan geçirilmesine dair Adalet Bakanlığının 30 Eylül 2016 tarihli ve 2664 sayılı emri geçersiz sayıldı.

"OsOO Kaynak" işletmesinin hisselerinin tamamını üzerine geçiren Emin Kızılkaya, Kırgızistan Yüksek Mahkemesine temyiz başvurusu yaptı.

Başvuruyu bugün görüşen Yüksek Mahkeme, Kızılkaya'nın itirazını reddetti.

- "FETÖ, yurt dışında ilk defa kesin bir mahkeme kararıyla dava kaybetti"

Davayı yakından takip eden Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat, davanın iki yıldır sürdüğünü belirterek, "FETÖ, yurt dışında ilk defa kesin bir mahkeme kararıyla dava kaybetti." dedi.

Mahkeme kararının, Türkiye'nin lehine olduğunu vurgulayan Fırat, kararla FETÖ mensuplarının, NT Kitap Kırtasiye AŞ'nin Kırgızistan'daki şubesinin hisselerini geçersiz bir vekaletnameyle hileli şekilde bir FETÖ üyesinin adına kaydettiklerinin ortaya konulduğunu söyledi.

Kayyum yönetiminde bulunan NT Kitap Kırtasiye AŞ'nin avukatı Nurşat Kasımov da hukuk mücadelesini kazandıklarını ve mahkeme kararıyla NT Kitap Kırtasiye AŞ'nin, Kırgızistan'daki varlıklarının TMSF'ye devredildiğini kaydetti.

Ülkenin eski Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev Türkiye’nin uyarılarını “absürt” diyerek geçiştirmiş ve iki ülke arası bu yüzden gerilmişti.

Kırgızistan FETÖ yapılanmasının Orta Asya'daki üssü olarak biliniyor.

Kırgızistan'da Maydan adlı siyasi gazetede 1 Şubat tarihinde kaleme alınan makalede, ABD'nin Pensilvanya eyaletinde bulunan FETÖ/PDY terör örgütü ve lideri Fetullah Gülen'in Kırgızistan'daki varlığı anlatıldı.

FETÖ'ye yakın eğitim kurumlarının Kırgızistan'ın ulusal çıkarlarına cevap vermediği belirtilen makalede, 15 Temmuz darbe girişiminin arkasında FETÖ'nün bulunduğu hatırlatıldı.

"Gülencilerin Kırgızistan'da kurduğu 'mankurt' fabrikası ya da eğitim adı altında ulusal çıkarları ayak altına alan Sebat okulları" başlığı atan gazete, FETÖ okullarının fotoğrafını da paylaştı. Gazete, FETÖ'nün Kırgızistan'daki yapılanmasına geniş bir şekilde yer verdi.

Makalenin başında, FETÖ mensuplarının Kırgızistan'da kurduğu Sapat Uluslararası Eğitim Kurumları (eski adı Sebat Uluslararası Eğitim Kurumları) bünyesindeki okulların Kırgızistan'ın bağımsızlığına kavuşması ile 1991'de Eğitim ve Bilim Bakanlığından hızlı bir şekilde eğitim lisansını aldığı hatırlatıldı.

Güncelleme Tarihi: 28 Şubat 2019, 14:08