Kırgızistan, müreffeh ülkeler sıralamasında yükseldi

Dünya ülkelerindeki refah durumu ile ilgili rapor bağımsız kuruluş olan Legatum Enstitüsü tarafından yayınlandı. Araştırmada toplam dokuz gösterge üzerinde çalışıldığı belirtildi: ekonominin kalitesi, iş ortamı, yönetim, kişisel özgürlük, sosyal sermaye, güvenlik, sağlık, eğitim, doğal çevre.

Refah göstergesi raporunda Kırgızistan’da en büyük gelişmelerin ekonominin kalitesinde olduğu belirtildi (dünya genelinde 68'nci sırada). İlke olarak mutlak ve göreceli yoksulluk azalmış, banka hesaplarına sahip kişi sayısı arttış göstermiş durumda. Bunun yanında konut sahibi, yaşam standardı ve gelirlerinden memnun olanların sayısında da artış görüldü.

Raporun yazarları, geçtiğimiz 10 yıl içinde bu ülkede bağış oranında az olsa da artış olduğunu kaydetti. Kırgızistan dünyada eğitimin niteliğinde 55'inci sırada, sosyal sermaye üzerinde 62'nci sırada ve sağlık hizmetleri alanında 65'nci sırada yer aldı.

Ülkenin en kötü göstergeleri olarak 112'nci sırada yönetim kalitesi ve 97'nci sırada kişisel özgürlük alanları olarak belirlendi. Sağlık hizmeti göstergesi iyi olmasına rağmen, Kırgızistan nüfusu hüzünlü ülkesi olmaya devam etmektedir ve nüfusun sağlık sorunlarını algılanması bakımından 123'üncü sırada yer aldı.

Kazakistan refah sıralamasında 73'ncü sırada, Gürcistan 80, Ermenistan 88, Belarus 89, Rusya 96, Azerbaycan 99, Tacikistan 101 ve Ukrayna 111'nci sırada yer aldı. Veri eksikliği nedeniyle Özbekistan ve Türkmenistan refah derecelendirmesine dahil edilmedi.

2017 yılında bu alanda Norveç, Yeni Zelanda ve Finlandiya dünyanın en önde gelen üç ülkesi olarak listelenmişti.

Kaynak: www.dunyabulteni.net