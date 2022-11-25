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Kırgızistan parlamentosunda yangın: Bina boşaltıldı

Reuters'ın Interfax'e dayandırdığı habere göre Kırgızistan parlamentosunda yangın çıktı. Bina tahliye edildi.

Orta Asya 25.11.2022, 11:58 25.11.2022, 12:06
Kırgızistan parlamentosunda yangın: Bina boşaltıldı

Rusya'nın Interfax haber ajansının bildirdiğine göre, Kırgızistan'da cuma günü parlamento binası, bodrum katında çıkan yangının ardından tahliye edildi.

Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yangının söndürüldüğü, can kaybı ve yaralanma olmadığı açıklandı.

Yangının çıkış nedenine dair açıklama yapılmadı.

#kırgızistan
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