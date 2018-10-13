Kırgızistan - Tacikistan arasında 2 ay vizesiz seyahat

Tacikistan ve Kırgızistan arasında 60 günlük ziyaretler için vize şartı kaldırıldı

Kırgızistan - Tacikistan arasında 2 ay vizesiz seyahat

Kırgızistan Meclisi (Jogorku Keneş) 11 Ekim tarihinde yaptığı toplantısında Kırgızistan Cumhuriyeti vatandaşlarının yanı sıra Tacikistan Cumhuriyeti vatandaşlarının Kırgızistan Cumhuriyeti topraklarında 60 güne kadar yetkili makamlarına tescil edilmeksizin kalmaları konusundaki yasayı onayladı.

Yeni yasaya göre Tacikistan vatandaşları 60 takvim günü devlet kurumlarına kayıt olmaksızın Kırgızistan topraklarında kalabiliyorlar.

Önceleri, Kırgızistan'a gelen Tacikistan vatandaşlarının 5 gün içinde kayıt olmaları gerekiyordu.

Kaynak: www.dunyabulteni.net
 

Güncelleme Tarihi: 13 Ekim 2018, 17:06
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