Kırgızistan-Tacikistan sınırında çatışma

Rus RIA haber ajansının Kırgız sınır yetkililerine dayandırdığı habere göre, Kırgız yetkililer Tacik sınır koruma birliklerinden sınırda "savaş pozisyonunu" bırakmalarını istedi, ancak Tacik birlikleri bunun üzerine ateş açtı. Kırgız sınır koruma güçleri de açılan ateşe karşılık verdi.

Kırgız-Tacik sınırında son yıllarda çeşitli çatışmalar yaşanıyor, ancak son olayın Kafkaslar'da Azerbaycan ile Ermenistan arasında her iki taraftan da toplam 99 askerin öldüğü kanlı çatışmaların yaşandığı bir döneme denk gelmesi dikkat çekti.

Bölgede çatışmaların yeniden alevlenmesinin zamansal açıdan önemine vurgu yapan uzmanlar, eski Sovyetler Birliği ülkeleri arasındaki en etkili arabulucu olan Rusya'nın Ukrayna'da 'özel bir askeri harekat' yürüttüğü bir döneme denk geldiğinin altını çiziyor.

Kaynak: Euronews