Kırgızistan-Tacikistan sınırında tansiyon yüksek: 11 yaralı

Sosyal medyadaki görüntülerde ise çok sayıda kişinin araçlarıyla bölgeden uzaklaşmaya çalıştığı dikkati çekti.

Sınır muhafızları arasında önceki gün yaşanan çatışmada Kırgız tarafında biri asker 2 kişi yaralanmıştı. 2 gün önce başlayan çatışmalarda şu ana kadar toplam üç kişi hayatını kaybederken 27 kişi yaralandı.

Kırgızistan Milli Güvenlik Devlet Komitesi Basın Merkezinden yapılan açıklamada sınırdaki çatışmanın sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, Tacik tarafının Kırgızistan'ın sınır köyleri Kulundu, Maksat ve Janı-Jer yerleşim birimlerini ateş altına aldığı ifade edildi.

Kırgızistan Dışişleri Bakanlığından edinilen bilgiye göre, Kırgız Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev ile Tacik Dışişleri Bakanı Siraciddin Muhriddin sınırdaki durumu görüştü.

Görüşmede, sınırda ortaya çıkan sorunların münhasıran siyasi ve diplomatik yollarla çözülmesi gereği vurgulandı.

Kırgızistan'dan Tacikistan'a nota

Öte yandan, Kırgızistan Dışişleri Bakanlığı, "yasa dışı ve yıkıcı eylemlerine ilişkin" Tacik tarafına protesto notası verdi.

Sınırdaki gerginliğin nedeni dağlık alanlar üzerindeki egemenlik tartışması. Bölge sadece coğrafi değil etnik demografi açısından da oldukça karmaşık.

İki eski Sovyet cumhuriyeti arasındaki sınırları kötü çizilmiş olduğu için sınırda çatışmalar sık sık yaşanıyor, ancak geçen yıl neredeyse topyekün bir savaşa yol açacaktı.

Şu ana kadar bu alana ilişkin iki ateşkes anlaşması başarısızlıkla sonuçlandı.

Her iki ülkede de Rus askeri üsleri bulunuyor ve Moskova bu düşmanlıkların durdurulmasını istiyor.

Kırgızistan Devlet Başkanı Sadır Caparov ve Tacik Devlet Başkanı İmamali Rahman, Özbekistan'daki bölgesel güvenlik zirvesinde konuyu görüşmeleri bekleniyor.