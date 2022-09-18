Kırgızistan-Tacikistan sınırındaki çatışmada hayatını kaybedenlerin sayısı 46'ya yükseldi
Kırgızistan-Tacikistan milli muhafız birlikleri arasında 16 Eylül'de çıkan çatışmada Kırgızistan tarafında yaşamını yitirenlerin sayısının 46'ya ulaştığı aktarıldı.
Orta Asya 18.09.2022, 16:31
Kırgızistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 18 Eylül'de yerel saatle 17.00 itibarıyla sağlık kurumlarına 22 kişinin cesedinin getirilmesiyle ölü sayısının 46'ya çıktığı belirtildi.
İki ülkenin 16 Eylül saat 16.00 itibarıyla ateşkes ilan etmesinin ardından Kırgızistan tarafında aralarında askerilerin de bulunduğu 24 kişinin cansız bedeninin ülkenin güneyindeki Batken bölgesinde hastanelere getirildiği belirtilmişti.
Kırgız-Tacik sınırında, 16 Eylül'de sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan silahlı çatışma 10 saat sürmüştü.
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