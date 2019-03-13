Kırgızistan, Vladimir Vladimirovich Putin'in ziyaretine hazırlanıyor

Rusya Federasyonu’nun Kırgız Cumhuriyeti’nin Olağanüstü ve Genel Komiserliği Nikolai Udovichenko, yeni diplomatik misyonunun başlaması üzerine Kırgız Devlet Başkanı Sooronbay Zheenbekov ile bir araya geldi.

Kimlik bilgilerini devlet başkanına teslim ettikten sonra, taraflar arasında kısa bir konuşma yapıldı. Büyükelçisi hakkında tören sonrası gazetecilere anlattı.

Diplomat, "Rusya-Kırgız ilişkilerinin geliştirilmesinde karşılaştığımız sorunlardan bahsettik, Rusya Federasyonu Cumhurbaşkanı Vladimir Vladimirovich Putin’in Bişkek’e yaptığı ziyareti de dahil olmak üzere" dedi.

Yaklaşan ziyaretin her iki ülke için de önemli olduğunu vurguladı ve bu nedenle taraflar tarlalarında gerçekleştirmeye tamamen hazır olduklarını vurguladı.

“Yüksek düzeyde olmasını bekliyoruz. Uzun bir diyalog gündemimiz var. Mümkün olan en iyi düzenleme üzerinde çalışacağız ”dedi.

İki lider arasındaki müzakerelerin ayrıntılarını açıklamadı, şu anda özel olarak söylenemeyeceklerini açıkladı. Ona göre, ziyaret bilgilerinin programı hakkında daha fazla bilgi etkinlik tarihine daha yakın açıklanacaktır.