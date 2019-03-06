Kırgızistan’da Ak Kalpak Günü kutlandı

Kırgızistan’ın Batken bölgesinde Ak Kalpak Günü kutlandı.

Kırgızistan'da, 5 Mart Ak Kalpak Günü münasebetiyle etkinlik düzenlendi. Etkinliğe Batken Valisi Abiş Halmurzayev, yerel yöneticiler, gençler ve aktivistler katıldı. Törende konuşma yapan Vali Halmurzayev, gençleri Kırgızların ulusal baş giyimine saygı göstermeye ve milli kültür ve gelenekleri korumaya çağırdı.

Ak Kalpak, Kırgızistan’da antik dönemden beri kullanılagelen geleneksel erkek başlıkları, atalarının mirası ve derin bir tarihsel birikimi gösteriyor. Kırgız Türklerinin, ak kalpağı yıllar içinde şekilden şekile nesilden nesile aktarılarak devam ediyor.

Kırgızların ulusal başlığı ak kalpağın türüne göre, taşıyanın yaşı ve sosyal statüsü anlaşılabiliyor. Kırgızlar, kalpağın atalarının izini taşıdığına inanıyor. Ak kalpak, karlı Tanrı Dağını da simgeliyor.

Kırgızistan’da 2011 yılından bu yana 5 Mart tarihi “Ak Kalpak Günü” olarak kutlanıyor.

Kaynak: qha