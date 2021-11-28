Kırgızistan'da sandıklar kapandı

Kırgızistan'da 90 sandalyeli parlamentoya girebilmek için 21 siyasi partiden 1015 ve bağımsız 287 adayın yarıştığı seçimlerde oy verme işlemi sona erdi.

Ülke genelinde sandık görevlileri ve siyasi partilerin gözlemcilerinin nezaretinde sandıklar açıldı ve elektronik ortamda oy sayımına geçildi.

Bu arada, Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, oylamanın tamamlanması vesilesiyle açıklama yaptı.

Genel seçimlerin yapıldığı 28 Kasım'ı "tarihi bir gün" olarak nitelendiren Caparov, "Dürüst ve adil seçimler yapabileceğimizi kanıtladık." dedi.

Halkın iradesine aykırı hareket edilmesi nedeniyle yaşanan daha önceki olumsuz olaylardan ders çıkardıklarının altını çizen Caparov, "Biz, adil ve hukuka uygun parlamento seçimleri yapmayı ana görevimiz bildik. Demokratik bir devlet olarak bu görevi yerine getirdik dersem yanılmam. Dürüst ve adil seçimler yapabileceğimizi kanıtladık. Böylece seçim kampanyasının meşru ve şeffaf bir şekilde yürütülmesini başından sonuna kadar sağlayabildik. Hiç kimseye devletin imkanlarını kullanmasına izin vermedik. Yapmaya kalkışanları da görevinden uzaklaştırdık." diye konuştu.

Caparov, seçimlerin referandumda kabul edilen yeni anayasaya göre yapıldığını ve hükümetin tüm partilere ve adaylara eşit koşullar sağladığını vurguladı.

"Kırgızistan'ın her şeyden önce barışa ve istikrara ihtiyacı var"

Caparov, "Demokratik gelişme yolunu seçmiş olan Kırgızistan'ın her şeyden önce barışa ve istikrara ihtiyacı var. Barışı bozmak isteyenlere asla müsamaha gösterilmeyecek. Dürüst ve adil çalışacağımıza sizi temin ederim." ifadesini kullandı.

Caparov, gelecek 5 yıl içinde ülkede önemli siyasi etkinliklerin düzenlenmeyeceğini ve bu dönemde halkın refahını yükseltecek çabalara ağırlık verileceğini kaydetti.

Seçimlere katılım oranı yüzde 32,12

Öte yandan, Kırgızistan Merkez Seçim Komisyonu tarafından oy sayma işleminin başlaması ile seçimlerin ilk sonuçları açıklanmaya başladı.

Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Nurjan Şayıldabekova, 6 milyon 700 bin nüfuslu ülkede seçime katılım oranının yüzde 32,12 olduğunu açıkladı.